"Конвой свободы" добрался до центра Парижа и Гааги

Полиция установила контрольно-пропускные пункты на главных подъездах к столице, и заявила, что им удалось остановить не менее 500 автомобилей, направлявшихся на запрещенный протест, но несколько десятков машин просочились в центр города.

Силам правопорядка пришлось применять слезоточивый газ, несколько человек были задержаны.

Ситуация усложнилась, когда участники "Конвоя свободы", среди которых не только противники вакцинных пропусков, но и "желтые жилеты", примкнули к разрешенным акциям протеста против антиковидных ограничений в Париже.

Автомобили, дома на колесах и фургоны в течение 2-3 дней на пониженной скорости по второстепенным дорогам добирались до столицы со всей Франции. Всего около 3,5 тысяч транспортных средств.

Вдохновленные протестными движениями в Канаде и Франции десятки грузовиков заблокировали подъезд к парламентскому комплексу в Гааге.

К дальнобойщикам присоединились и другие протестующие против антиковидных ограничений.

Мы хотим вернуть нашу свободу. В последнее время, нас лишили слишком многого во всех сферах. Этому нужно положить конец одна из протестующих

Полиция призвала протестующих перебраться в соседний парк, но многие настаивают на том, что колонна останется здесь "минимум на неделю".

Первыми так называемый "Конвой свободы" организовали канадские дальнобойщики в знак протеста против требования вакцинации при пересечении границы с США.

По пути в Оттаву к ним присоединились и другие противники антиковидных мер. Их примеру последовали во Франции и теперь в Нидерландах.