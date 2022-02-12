"Конвой свободы" добрался до центра Парижа и Гааги

"Конвой свободы" добрался до центра Парижа и ГаагиКомментарии
Полиция установила контрольно-пропускные пункты на главных подъездах к столице, и заявила, что им удалось остановить не менее 500 автомобилей, направлявшихся на запрещенный протест, но несколько десятков машин просочились в центр города.
Силам правопорядка пришлось применять слезоточивый газ, несколько человек были задержаны.
Ситуация усложнилась, когда участники "Конвоя свободы", среди которых не только противники вакцинных пропусков, но и "желтые жилеты", примкнули к разрешенным акциям протеста против антиковидных ограничений в Париже.
Автомобили, дома на колесах и фургоны в течение 2-3 дней на пониженной скорости по второстепенным дорогам добирались до столицы со всей Франции. Всего около 3,5 тысяч транспортных средств.
Вдохновленные протестными движениями в Канаде и Франции десятки грузовиков заблокировали подъезд к парламентскому комплексу в Гааге.
К дальнобойщикам присоединились и другие протестующие против антиковидных ограничений.
Полиция призвала протестующих перебраться в соседний парк, но многие настаивают на том, что колонна останется здесь "минимум на неделю".
Первыми так называемый "Конвой свободы" организовали канадские дальнобойщики в знак протеста против требования вакцинации при пересечении границы с США.
По пути в Оттаву к ним присоединились и другие противники антиковидных мер. Их примеру последовали во Франции и теперь в Нидерландах.