В Канаде впервые вводят в действие закон о чрезвычайных ситуациях

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ввёл в действие "Закон о чрезвычайных ситуациях" — впервые в истории страны. Документ приняли в 1988 году и с тех пор ни разу не использовали. Его применят против активистов "Конвоя свободы", которые продолжают блокировать улицы Оттавы. Закон позволяет отменить некоторые конституционные права — например, заблокирует страховку дальнобойщиков.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады:

"Я хочу внести ясность: масштаб этих мер будет ограничен и географически, и по времени. Меры будут разумны и пропорциональны угрозам, для устранения которых они предназначены. Речь идёт об обеспечении безопасности канадцев, защите рабочих мест и восстановлении доверия к правительству".

Действий от властей требуют жители Оттавы, которые живут в условиях чрезвычайной ситуации. Некоторые жалуются на агрессивные действия со стороны протестующих. С другой стороны, некоторые оказывают и поддержку участникам "Конвоя свободы".

В полиции накануне сообщили, что задержали 11 человек, которых обвиняют в попытке оказать вооружённое сопротивление стражам порядка. Общее число задержанных в Канаде составляет несколько десятков человек.