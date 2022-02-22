Премьер-министр Великобритании представил стратегию "Жизни с Ковидом", заявив, что настало время действовать именно сейчас, поскольку пик активности Омикрона уже миновал. Выступая в Палате общин, он объявил об отмене с 24 февраля всех оставшихся ограничений:

- В Англии мы отменим все сохраняющиеся в законодательстве ковидные ограничения. С четверга отпадет необходимость самоизоляции в случае положительного теста. Мы также прекратим предоставление пособий за уход на самоизоляцию, хотя положенные по закону выплаты по временной нетрудоспособности можно будет получать еще в течение месяца.

С 1 апреля бесплатное тестирование в Великобритании будет предоставляться только наиболее уязвимым слоям населения. Остальным анализы придется оплачивать.

Это решение было принято после того, как на прошлой неделе Управление национальной статистики опубликовало данные, согласно которым каждый двадцатый житель Англии был заражен вирусом Covid.

Пока Англия одна из немногих стран, где будут отменены все законодательные ограничения, но и в континентальной Европе наблюдается тенденция частичного ослабления мер.

Бельгия отменяет обязательное ношение масок для детей от 6 до 12 лет. Школьники севера Франции, после каникул, так же освобождаются от масок.

В Болгарии с середины марта для входа в рестораны, торговые центры и другие общественные места больше не будут требовать обязательный "зеленый сертификат" на коронавирус.

В то время как в мире снимаются ограничения, многие в Италии переосмысливают события двухлетней давности, когда в стране выявили первый локальный случай заражения коронавирусом. За время эпидемии Италия потеряла от ковида 153 000 человек.