Вступили в силу контрсанкции Минска против Литвы

В понедельник вступил в силу запрет на транзит некоторых товаров из Литвы по белорусской территории: Минск отказался обеспечивать перевозку по железной дороге нефтепродуктов и удобрений, погруженных на литовских станциях.

В Белорусском МИДе сообщают, что речь идёт о более чем полутора миллионах тонн в год, стоимостью более миллиарда долларов. В Вильнюсе заявляют, что уже ищут альтернативные пути.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

"Таких мер можно было ожидать, и теперь мы должны думать о поиске альтернативных транспортных коридоров. Некоторые компании готовятся — и подготовка началась довольно давно — к отправке грузов в обход белорусской территории. Например на Украину через территорию Польши. Я думаю, что это очень важный опыт для бизнеса, поскольку мы не питаем иллюзий по поводу белорусского режима".

Шаг Минска — ответ на литовские действия в рамках санкций, введённых США: Вильнюс запретил экспорт белорусских удобрений через свои порты и разорвал транзитные контракты.

Корпорация "Беларуськалий" производит примерно шестую часть калийных удобрений мира и обеспечивает около 12% белорусского бюджета. Минск уже подал в суд на "Литовские железные дороги", добиваясь компенсации в сотни миллионов евро за расторжение контрактов.

В Вильнюсе же официальные лица подчёркивают, что политический эффект от происходящего должен быть важнее, чем финансовые и экономические потери.