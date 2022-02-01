Российские военные разбили лагерь на границе с Польшей

Российские военные развернули полевой лагерь на белорусском полигоне "Брестский" в нескольких километрах от польской границы.

Мотострелковая бригада Восточного военного округа ВС России была переброшена в Беларусь в рамках подготовки к совместным военным учениям "Союзная решимость-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля.

Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа.

На первом (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Беларуси.

На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут сами учения, в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Маневры проходят на фоне напряженных отношений России и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что учения в Беларуси могут быть использованы, чтобы скрыть подготовку к вторжению на украинскую территорию.

При этом Москва утверждает, что отрицает даже мысль о войне с соседом.