Пробки из тысяч фур скопились вокруг Литвы и Беларуси

Несколько тысяч фур скопились на пограничных пунктах между Беларусью, Латвией, Литвой, Польшей и Россией. Многие водители стоят ещё с прошлой недели. Самые большие пробки с литовской стороны. Объясняют это тем, что 8 февраля Вильнюс ввёл новые таможенные правила, и пока исправят базы данных, на КПП, фуры приходится пропускать вручную.

Ситуация усугубляется последствиями миграционного кризиса: на польско-белорусской границе до сих пор закрыт КПП Брузги, и шедшие через него грузы направляются теперь через другие страны.

На российской стороне обеспокоены ситуацией в Калининградской области: на КПП застряли в том числе и российские фуры, везущие продукты в эксклав. Некоторые водители считают, что у задержек есть и политическая подоплёка — на фоне белорусско-литовского санкционного конфликта, напряжённой ситуации вокруг Украины и белорусско-российских военных учений.