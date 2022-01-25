Антимигрантская стена - угроза обитателям Беловежской пущи

На фоне миграционного кризиса, Европа обрастает стенами с колючей проволокой. К строительству заграждения на границе с Республикой Беларусь приступила и Польша. Барьер общей протяженностью в 186 километров и высотой в 5,5 метров должен быть готов в июне. По разным данным, на работы будут потрачены от 140 до 350 миллионов в пересчете на евро.

Экологи бьют тревогу: новая антимигрантская стена представляет угрозу уникальному лесу, расположенному на территории Белоруссии и Польши, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Беловежская пуща - последний девственный лес в Европе, существующий более десяти тысяч лет. Здесь обитают 59 видов млекопитающих.

Пятиметровый забор может нарушить планы в том числе по сохранению краснокнижного зубра - символа Беловежской пущи.

Заграждения, предупреждают ученые-биологи, перекроют животным все пути между польской и белорусской частями пущи, а колючая проволока станет смертельной ловушкой, выбраться из которой самостоятельно звери не смогут.