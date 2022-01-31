"Не могут приехать на могилу к родителям"

Поселок Октябрьский в Белгородской области РФ находится неподалеку от границы с Украиной. У многих местных жителей есть родственники в Харькове, расстояние до которого составляет всего 30 км.

Анна, хозяйка придорожного кафе, расположенного на территории России, не видела своих близких уже более двух лет. Общение затрудняют административные сложности на границе и пандемия коронавируса.

"Сейчас брат и сестра не могут к нам приехать на Пасху, на могилу к родителям, потому что сложилась такая плачевная ситуация с Украиной, не пускают просто. Я очень сожалею, что между Россией и Украиной сложились такие отношения. Мы-то, на уровне простых людей, сохраняем добрые и человеческие отношения, а уже на другом, более высоком уровне, там уже совсем другое идет".

Особенно часто украинские пограничники проверяют молодых мужчин, некоторым отказывают во въезде.

Сестра Владимира живет в Луганске. Он признался, что переживает за нее: "Говорили ей, чтобы приехала, из-за обстановки, которая там сложилась. Но она не хочет, она сказала, что 1941 год пережили, и это тоже переживем".

Сотни тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР получили российские паспорта. На днях президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить для них порядок предоставления социальных выплат и льгот. В Киеве назвали это очередным нарушением суверенитета Украины.