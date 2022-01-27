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Италия

Италия: в четвёртом туре президент не избран

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 Euronews
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Главу правительства Марио Драги называют одним из возможных кандидатов, но политологи считают, что лучше ему оставаться премьером
Главу правительства Марио Драги называют одним из возможных кандидатов, но политологи считают, что лучше ему оставаться премьером   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Associated Press

Безрезультатно закончился четвёртый тур выборов президента Италии. Депутаты и губернаторы вновь не смогли избрать главу государства, даже не смотря на то, что теперь для этого было бы достаточно простого большинства голосов.

В числе кандидатов называют нынешнего премьера Марио Драги. Но аналитики считают, что это было бы далеко не лучшим решением.

Пьетро Паганини, политолог:

"Сейчас возможны два сценария. Номер один: Драги остаётся премьер-министром, и тем самым он обеспечит стабильность в стране и не уронит доверия к правительству. Международное сообщество и европейские институты сочли бы этот вариант более обнадёживающим. Но если Драги в итоге станет президентом на следующие 7 лет, я думаю, доверие к стране будет подорвано: ведь встанет вопрос о том, кто заменит его в кабинете министров, кто сможет в такое трудное время взять на себя и его политическую, и его технократическую роль, учитывая, что западный мир переживает кризис идентичности".

Кроме того, всё большое число голосов в каждом туре получают действующий президент Серджо Матарелла, а также сицилийский судья Нино ди Маттео, известный процессами против руководителей мафии. Тем не менее, и им далеко до 505 голосов, необходимых теперь для избрания главы государства.