Берлускони отказался от борьбы за пост президента Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отказался от борьбы за пост президента и попросил не упоминать его кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. «Италии сегодня необходимо единство ради общей борьбы с серьёзным санитарным кризисом», — говорится в заявлении, которое от имени политика было оглашено на видеоконференции с правоцентристской коалиции.

Берлускони высоко оценил свои шансы на победу, но вместе с тем выразил поддержку действующему правительству Марио Драги, который и сам претендует на пост президента. По мнению Берлускони, нынешний кабинет министров должен иметь возможность продолжать реформы.

Президента Италии избирают парламентарии на совместной сессии обеих палат. Начало голосования назначено на 24 января. Помимо Берлускони и Драги наиболее сильными претендентами на пост главы государства называли министра юстиции Марту Картабию, спикера Сената Марию Элизабетту Казеллати и еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони.