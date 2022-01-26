Итальянский бизнес не отказался от встречи с Владимиром Путиным

Встреча Владимира Путина с представителями итальянского бизнеса состоялась - несмотря на то, что, по данным ряда СМИ, власти Италии настойчиво рекомендовали руководителям крупнейших компаний страны отказаться от участия в видеоконференции с российским президентом "из-за текущей международной обстановки".

В итоге призыву последовали только компании Eni и Snam.

Но бизнес оказался превыше всего, и речь на встрече пошла не только о газе.

Видим серьезные перспективы для расширения российско-итальянского делового партнерства и в других сферах энергетики. Прежде всего речь идет о разработке, применении и коммерциализации возобновляемых источников энергии. Итальянский бизнес уже инвестировал порядка 500 млн евро в строительство ветропарков в трех российских регионах Владимир Путин президент России

В Итало-российской торговой палате, по инициативе которой и состоялась встреча, ее целью назвали попытки улучшить отношения между предпринимателями и российскими институтами, а также поддержку торгово-экономического обмена между двумя странами.

В Кремле мероприятие назвали одной из регулярных встреч президента с зарубежным бизнесом и отвергли подозрения, что видеоконференция проводится в попытках заручиться поддержкой бизнеса Италии перед возможным введением новых санкций.