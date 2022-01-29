Маттарелла переизбран президентом Италии

Действующий президент Италии 80-летний Серджо Маттарелла переизбран на второй срок. Восьмой по счёту тур голосования на совместном заседании палат парламента и представителей регионов в Риме состоялся в Риме в субботу. В первых семи избрать преемника Маттареллы не удалось, и за него призвали голосовать партии, входящие в парламентскую коалицию.

Сам президент ранее заявил, что свою кандидатуру выставлять не будет. Но затем согласился при условии, что сможет подать в отставку до истечения семилетнего срока. В истории Италии до настоящего времени президент переизбирался на второй срок всего один раз.

"Создавшиеся условия налагают нас обязанность брать на себя ответственность в тяжёлые времена пандемии и социально-экономических потрясений. Мы не должны уклоняться от обязанностей, к которым призваны, и, естественно, ожидания и надежды наших сограждан должны преобладать над другими соображениями, в том числе и личного характера", - сказал после голосования Серджо Маттарелла.

Как прочат аналитики, с переизбранием Маттареллы премьер-министр Марио Драги, который считается успешным антикризисным менеджером , скорее всего останется на своём посту. Шансы на избрание президентом были и у Драги, но многие партии правящей коалиции опасались его ухода, который мог повлечь за собой распада правительств и политический кризис. Но с этим были согласны не все.

Джорджиа Орланди, Euronews:

_"Не все поддержали кандидатуру Серджо Маттареллы: на самом деле этот выбор породил разногласия внутри партий, и прежде всего среди правоцентристов. Посмотрим, как это может повлиять на правительство в ближайшие месяцы". _