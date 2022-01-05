LIVE: Массовые протесты в Казахстане переросли в беспорядки и столкновения с полицией

Массовые протесты в Казахстане переросли в беспорядки. Митингующие ворвались в здание администрации Алма-Аты и поодожгли его. Очевидцы сообщают, что в городе горят еще несколько зданий. Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции президента в Алма-Ате.

Демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в казахстанском Жанаозене второго января. Они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

В среду, 5 января, правительство Казахстана ушло в отставку. Президент страны пообещал ввести государственное регулирование цен на социально значимые товары, в том числе топливо.