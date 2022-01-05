Массовые протесты охватили Казахстан

Массовые акции протесты против роста цен на топливо продолжаются в Казахстане несмотря на заявление президента об отставке правительства.

В Алма-Ате митингующие ворвались в здание городской администрации, очевидцы рассказывают о стрельбе сообщается о пожаре в прокуратуре и филиале правящей партии "Нур-Отан". Территория аэропорта оцеплена силовиками. повреждены сотни магазинов, предприятий общепита, офисов, а также транспортных средств, включая машины полиции, скорой помощи и пожарных.

В Алма-Ате и других городах наблюдаются перебои с с мобильной связью и подключением к интернету. Для разгона протестующих применяются светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Режим чрезвычайного положения действует в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в столице Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал своих соотечественников не нарушать общественный порядок. Он также поручил временно регулировать цены на сжиженный газ.

В столкновениях пос всей стране пострадали, по официальным данным, не менее 200 человек, многие из них — сотрудники правоохранительных органов. В Нур-Султан у здание акимата усилена охрана. Сообщается о попытках манифестантов прорваться в здания администраций ряда городов.

Начальника Департамента полиции Алма-Аты и комендант города Канат Таймердено сообщил, что избиты 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков.

Между тем протестующие расширили свои требования — вплоть до окончательного ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который занимает пост председателя Совета безопасности.