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Лидеры стран-участниц саммита
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Видео. ШОС: Беларусь и новый участок ТМТМ

В Астане завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая объединяет, не считая наблюдателей, теперь уже десять стран — не только из Азии, но и из Европы: на нынешнем саммите полноправным членом организации стала Беларусь.

В Астане завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая объединяет, не считая наблюдателей, теперь уже десять стран — не только из Азии, но и из Европы: на нынешнем саммите полноправным членом организации стала Беларусь.

Казахские СМИ уделил огромное внимание переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином — он совместил поездку на саммит с государственным визитом в Казахстан. Вместе с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым он принял участие в церемонии запуска одно из участков Транскаспийского транспортного маршрута — сухопутного пути доставки китайских товаров в Европу.

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