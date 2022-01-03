Великобритания, Китай, Россия, США и Франция приняли совместное заявление о недопущении гонки вооружений и предотвращении ядерной войны. Документ опубликован на официальных сайтах президентов и правительств этих стран.

В заявлении подчеркивается, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна вестись» или, как сказано в русской версии на сайте Кремля, «не должна быть развязана». Стороны настаивают на исключительно оборонительном характере ядерных арсеналов и подтверждают недопустимость распространения таких видов вооружений.

Особо оговаривается готовность к переговорам о разоружении, повторяются обещания не нацеливать ядерное оружие друг на друга или на любые другие государства. Пятёрка ядерных держав заявляет о намерении избегать военной конфронтации и предотвращать гонки вооружений.

Российский МИД настаивает, что это заявление было принято по инициативе Москвы к Конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия — на должна была начаться на этой неделе, но была отложена из-за ухудшения эпидемической ситуации.

На Смоленской площади обращают внимание на положения о недопустимости любой войны между ядерными державами. Документ, как полагают в МИДе, поможет снизить международную напряжённость.

В Пекине назвали заявление «вкладом в дело налаживания взаимодоверия» и «шагом на пути от противостояния крупных держав к взаимодействию и сотрудничеству».