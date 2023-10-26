Москва репетирует ядерную атаку

By Euronews

Армия РФ запустила ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Это имитация массированного ответного ядерного удара.

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Россия делает еще один шаг вперед в своих ядерных угрозах: в среду российская армия запустила несколько баллистических ракет, объяснив это подготовокй массированного ядерного ответа на возможное внешнее нападение. Учения прошли в Плесецке, примерно в 800 километрах к северу от Москвы.

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник штаба армии Валерий Герасимов внимательно следили за манёврами из Москвы.

С момента начала вторжения в Украину Россия несколько раз озвучивала атомную угрозу, хотя ее ядерная доктрина предусматривает использование такого оружия исключительно в оборонительных целях в случае нападения, которое угрожает самому существованию государства.

Все это присходит на фоне одобрения российским парламентом отмены ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Россия и США не проводили подобных испытаний с 1990-х годов.