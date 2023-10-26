EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Москва репетирует ядерную атаку

Президент России Владимир Путин следит за учениями в Плесецке из Москвы
Президент России Владимир Путин следит за учениями в Плесецке из Москвы Авторское право Gavriil Grigorov/Sputnik
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Армия РФ запустила ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Это имитация массированного ответного ядерного удара.

РЕКЛАМА

Россия делает еще один шаг вперед в своих ядерных угрозах: в среду российская армия запустила несколько баллистических ракет, объяснив это подготовокй массированного ядерного ответа на возможное внешнее нападение. Учения прошли в Плесецке, примерно в 800 километрах к северу от Москвы.

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник штаба армии Валерий Герасимов внимательно следили за манёврами из Москвы.

С момента начала вторжения в Украину Россия несколько раз озвучивала атомную угрозу, хотя ее ядерная доктрина предусматривает использование такого оружия исключительно в оборонительных целях в случае нападения, которое угрожает самому существованию государства.

Все это присходит на фоне одобрения российским парламентом отмены ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Россия и США не проводили подобных испытаний с 1990-х годов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Российские ядерные заряды доставлены в Беларусь

НАТО и Россия проведут параллельные "ядерные" учения

Ядерные державы обещают не воевать и разоружаться

Россия Баллистическая ракета Владимир Путин США Вторжение России в Украину Ядерное оружие