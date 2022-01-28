Сербия в этом году намерена потратить полмиллиарда евро на военные цели, в том числе на новое вооружение. Некоторые из них, например противотанковые комплексы российского производства, представляют лично сербскому президенту. В Белграде подчёркивают, что армия нуждается в перевооружении, чтобы не отставать от времени.

Небойша Стефанович, министр обороны Сербии:

"Сербия вооружается такими темпами, которые необходимы для обороны страны. Мы также следим за тем, что делают другие. Для нас это не гонка вооружений, мы вкладываем в вооружение столько, сколько считаем необходимым для страны".

Бронемашина — российская, винтовки — немецкие Darko Vojinovic/Associated Press

Все балканские государства сейчас активно вооружаются, но сербские аналитики подчёркивают, что их страна находится в особых условиях.

Игорь Табак, аналитик:

"Венгрия приобретает больше военной техники, чем вся бывшая Югославия. Болгария и Румыния модернизируются очень активно. Это тоже стоит иметь в в иду. кроме того, следует учесть, что все страны вокруг Сербии находятся в принципиально других условиях: Хорватия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, Северная Македония, Черногория — это всё НАТО. Некоторые из них и в Евросоюзе".

Широко распространённые сегодня БПЛА — это то, чего у ЮНА не было Marko Drobnjakovic/Associated Press

Хорватия, например, планирует потратитьна военные цели миллиард с четвертью. Объёмы военных бюджетов частично признанного Косова и Боснии и Герцеговины не столь внушительны, но тоже велики.

Владе Радулович, Центр геостратегических исследований:

"Я не считаю это гонкой вооружений по двум причинам. Во-первых очевидная проблема в том, что основу систем вооружения всех стран бывшей Югославии составляет техника Югославской народной армии. И время, конечно, берёт своё. Концепция ведения войны изменилась. Многие виды вооружений устарели. Необходимо приобретать новые. В Югославии не было дронов — теперь они нужны. Если у нас и раньше не было необходимого снаряжения, теперь необходимо его приобретать".

В Белграде постоянно подчёркивают, что Сербия остаётся нейтральной страной и не намерена вступать в НАТО или любые другие военные организации; соответственно, республика старается и оружие закупать у разных поставщиков.