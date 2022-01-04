Китай поддерживает декларации о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений, но пока не намерен присоединяться к инициативам по сокращению арсеналов оружия массового поражения.

В Пекине заявляют, что не исключают подписания таких соглашений в будущем. Всё будет зависеть от баланса сил в ядерном клубе, прежде всего от успехов российско-американских программ разоружения, — рассказал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун:

«Если две ядерные сверхдержавы продолжат сокращать вооружения, мы будем счастливы присоединиться к ним, когда они дойдут в этом сокращении до нашего уровня. __Это должен быть пошаговый подход, в соответствии с которым две супердержавы должны значительно уменьшить свои ядерные потенциалы до уровня, сопоставимого с уровнем Китая, а затем — до уровня Франции и Великобритании».

Фу Цун отметил, что тем временем Китай намерен модернизировать свои стратегические вооружения. В ноябре Пентагон предупреждал, что на фоне переговоров о разоружении КНР уже через пять лет может увеличить вдвое ядерный арсенал — до 700 боезарядов. В китайском МИДе это отвергают. «Мы поддерживаем наш ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для национальной обороны», — объяснил позицию Пекина Фу Цун.

Накануне США, Россия, Китая, Великобритания и Франция опубликовали совместное заявление, в котором, в частности, подтвердили намерение пресекать распространение ядерного оружия и стремиться к дальнейшему сокращению стратегических арсеналов.