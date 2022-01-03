Во Франции решается судьба вакцинного пропуска

Первое заседание Национальной ассамблеи Франции в новом году было посвящено обсуждению законопроекта о вакцинном пропуске.

Если за него проголосует парламент, уже с 15 января доступ в рестораны, бары, на коллективные мероприятия - семинары или конференции, в места досуга и на межрегиональный транспорт будет разрешен только полностью вакцинированным.

Министр здравоохранения Оливье Веран выступил в защиту законопроекта, напомнив о тревожных цифрах заражаемости коронавирусом в последние недели.

Цель этого закона не в том, чтобы ограничить индивидуальные и коллективные свободы французов. Цель этого закона - спасение жизней, защита наших больниц, облегчение нагрузки на медперсонал Оливье Веран министр здравоохранения Франции

Законопроект вызвал бурную реакцию как со стороны как ультраправых, так и ультралевых - в частности партии "Непокорённая Франция" кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона.

От терроризма мы переходим к здравоохранению, отныне повсюду будут проверки, сотрудники уголовной полиции будет проверять обычных полицейских. Люди, которые работают в барах и ресторанах, теперь будут проверять документы. В каком мире мы будем жить? Все всех будут контролировать! Это тоталитарное общество! Жан-Люк Меланшон лидер партии "Непокорённая Франция"

Как ожидается, сенат рассмотрит законопроект в четверг. И у наблюдателей нет сомнений, что вакцинный пропуск станет для французов новой реальностью.

Цель нового законопроекта - усилить давление на почти 5 млн невакцинированных старше 12 лет, так как вскоре отрицательного теста на коронавирус будет недостаточно, чтобы вести нормальную социальную жизнь.