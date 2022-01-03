Во Франции решается судьба вакцинного пропуска

Во Франции решается судьба вакцинного пропускаКомментарии
Первое заседание Национальной ассамблеи Франции в новом году было посвящено обсуждению законопроекта о вакцинном пропуске.
Если за него проголосует парламент, уже с 15 января доступ в рестораны, бары, на коллективные мероприятия - семинары или конференции, в места досуга и на межрегиональный транспорт будет разрешен только полностью вакцинированным.
Министр здравоохранения Оливье Веран выступил в защиту законопроекта, напомнив о тревожных цифрах заражаемости коронавирусом в последние недели.
Законопроект вызвал бурную реакцию как со стороны как ультраправых, так и ультралевых - в частности партии "Непокорённая Франция" кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона.
Как ожидается, сенат рассмотрит законопроект в четверг. И у наблюдателей нет сомнений, что вакцинный пропуск станет для французов новой реальностью.
Цель нового законопроекта - усилить давление на почти 5 млн невакцинированных старше 12 лет, так как вскоре отрицательного теста на коронавирус будет недостаточно, чтобы вести нормальную социальную жизнь.