Дело теннисиста Новака Джоковича, который доказывает своё право участвовать в соревнованиях без прививки из-за медотвода, привлекает в Европе большое внимание: сотни, если не тысячи человек здесь оказались в той же ситуации.

На испанку Лауру вакцина подействовала очень тяжело : после первой прививки её парализовало. Врачи запретили её делать вторую. И теперь она не может получить "зелёный паспорт", поскольку система не считает её полностью вакцинированной.

"Когда ты заходишь в бар, у тебя тут же требуют документы. Чувствуешь себя преступницей. Невозможно планировать никакие поездки. Я же не отказываюсь от вакцины. Но мне нельзя, потому что это опасно для моего здоровья".

В одной только Испании — десятки человек, которым по медицинским показаниям прививаться нельзя. И из-за этого они фактически оказались в изоляции и не представляют, как им из этой ситуации выбраться.

Хайме Веласкес, Euronews:

"Те, кто не прививаются по медицинским показаниям, подчёркивают, что они не "антиваксеры", но в то же время они не могут получить санитарный пропуск и поэтому не могут вести нормальную жизнь".

Один из таких людей, по профессии юрист, подаёт групповойиск против правительства Каталонии. В этом регионе без санитарного пропуска не попасть вообще ни в какие общественные места. По его убеждению, речь идёт о совершенно необоснованной дискриминации, и добавление в закон единственной строчки поможет десяткам людей.

Давид Фигейрас, юрист:

"Мы утверждаем, что эти люди подвергаются дискриминации по состоянию здоровья. Пока система санитарных пропусков не будет учитывать наличие этой группы людей и не позволит им возобновить нормальную жизнь, эта система будет незаконна. Решение просто-напросто в том — как это было сделано, например, в Дании, — чтобы учесть это исключение. Просто на уровне закона подтвердить, что здоровье этих людей не позволяет им прививаться".

Врачи при этом настаивают, что в целом вакцины совершенно безопасны. Но если существует сколь угодно малая группа людей, у которых прививка вызывает серьёзные проблемы — это должно быть учтено на законодательном уровне.

Сильвия де Санхосе, эпидемиолог:

"Если конечная цель состоит в том, чтобы выдать санитарные сертификаты каждому гражданину, то просто нет иного выхода, кроме того, чтобы в этих самых сертификатах можно было указать , что его владелец не может быть вакцинирован по медицинским показаниям".

Испанские власти признают, что в рамках существующих правил внести изменения в систему сертификации невозможно. В то же время в целом ряде стран исключения для медотвода существуют. Испанцы призывают Еврокомиссию внедрить хоть какие-нибудь общеевропейские нормы — чтобы жители ЕС могли пользоваться правами вне зависимости от состояния здоровья.