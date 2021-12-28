Правительство Франции ужесточает ограничительные меры в связи с максимально высоким уровнем заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. Об этом было объявлено накануне после заседаний совета по санитарной безопасности и совета министров, посвященных распространению заболевания.

25 декабря в стране было зафиксировано более 104 тысяч новых случаев. Свыше 16 тысяч человек находятся в больницах с диагнозом коронавирусная инфекция.

Премьер-министр Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран сообщили о сокращении срока ревакцинации с четырех месяцев до трех. QR-коды будут выдаваться лишь тем, кто сделал прививку. При этом ужесточается наказание за подделку документов о вакцинации.

Ношение масок в центре города становится обязательным. Кафе и бары будут обслуживать только посетителей за столиками.

"Мы ограничиваем проведение концертов, где зрители стоят. Употребление еды и напитков будет запрещено в кинотеатрах, театрах, спортивных залах и в общественном транспорте, включая поездки на дальние расстояния", - сказал Кастекс.

На массовых мероприятиях в помещениях смогут присутствовать максимум 2000 человек, на улице — максимум 5000.

"Перевод сотрудников на удаленную работу обязателен. Я имею в виду, что это обязательно для всех сотрудников и всех компаний, где имеется возможность работать удаленно", - отметил премьер-министр.

Вместе с тем в правительстве решили не вводить комендантский час в Новый год. Не коснутся новые ограничения и политических собраний, в связи с проведением в апреле президентских выборов.

Школы в стране возобновят работу после каникул, как и было запланировано, 3 января.