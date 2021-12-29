Французский Минздрав: "заражаются два француза в секунду"

Французский парламент начал рассмотрение законопроекта об ужесточении санитарных мер. Среди прочего предполагается, что отрицательный результат ПЦР-теста больше не будет служить санитарным пропуском, только сертификат о вакцинации. Если депутаты одобрят документ, эти меры вступят в силу уже 15 января.

По словам главы французского Минздрава Оливье Верана, 10% населения находятся в опасности — в контакте с заражёнными.

"За последние 24 часа коронавирус выявлен у 208 тысяч французов. Перед этой встречей я провёл подсчёты. Получается, что 24 часа в сутки, днём и ночью, каждую секунду больше двух человек заражаются коронавирусом".

Французы полагают, что законопроект фактически вводит обязательную вакцинацию, не называя её прямо обязательной вакцинацией.

"Это звучит как обязательная вакцинация. Зачем же идти окольными путями? Нужно иметь политическую смелость и объявить, что это теперь обязанность".

"Девиз нашей страны все знают — "Свобода, равенство, братство". И где тут свобода?"

По данным властей, так и не вакцинировались около 5 миллионов французов. Если закон будет принят, они фактически лишатся возможности участвовать в общественной жизни.