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Германия

Выжить нельзя умереть: суд обязал вести медицинскую сортировку без дискриминации

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 Ольга Кепински
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Пациент на ИВЛ в одной из больниц Вестерштеде, Германия
Пациент на ИВЛ в одной из больниц Вестерштеде, Германия   -   Авторское право  Martin Meissner/AP

Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ обязал Бундестаг разработать правила защиты людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями в случае медицинской сортировки в условиях пандемии.

Так называемый триаж — это процесс определения приоритетности лечения пациентов в зависимости от серьезности их заболевания или травмы, а также их шансов на выживание.

Коллективный иск в суд подали девять человек с физическими отклонениями и хроническими заболеваниями, которые опасаются, что врачи предпочтут заниматься пациентами с более оптимистичными прогнозами на выздоровление.

Суд встал на сторону истцов и заявил, что законодатели нарушили конституцию, не установив ранее такие правила.

Основной закон Германии гласит, что "Никто не может быть ущемлен из-за инвалидности".

Теперь государство должно определить, какие критерии отбора будут использоваться для определения пациентов, продолжающих получать жизненно важное лечение, когда отделения интенсивной терапии будут переполнены.