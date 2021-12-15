Германия: дефицит вакцины

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В Германии не хватает вакцины от коронавируса, что ставит под угрозу проведение здесь кампании ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах. По его словам, Германия не заказала своевременно требуемого количества доз препарата.

Вместе с тем, решено, что прошедшие полный курс вакцинации в дальнейшем будут в большинстве случаев освобождаться от тестирования на коронавирус. Данное требование сохранится лишь для тех, кто посещает больницу или дома престарелых. Но проблема теперь заключается именно в дефиците вакцины.

При этом в борьбе со штаммом омега Лаутербах полагается именно на дополнительную вакцинации. Министр уже пообещал, что уже к весне в страну будут поставлены недостающие дозы.

За последние семь дней число новых случаев заболевания в Германии заметно снизилось и составляет 353 человека на 100 тысяч, при этом за последние сутки от ковида скончались 453 человека.