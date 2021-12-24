Лев Гудков: "Причины ностальгии по СССР - в настоящем"

Когда Советский Союз распался, Владимиру Крылову был всего один год. Cтав студентом, он увлёкся идеологией советской эпохи и решил вступить в КПРФ.

Владимир считает, что только социализм сможет решить проблемы России и называет распад СССР большой утратой: "Стабильное, хорошо функционирующее государство развалилось, очень большая страна, которая обладала очень большим потенциалом, большими ресурсами, всё это – очень большая утрата", - говорит он.

В России сейчас многие тепло вспоминают СССР и, конечно, в первую очередь те, кто там провел в этом государстве часть жизни.

"Всё детство прошло в Советском Союзе, наверно, жалко своих воспоминаний, своего детства", - говорит эта москвичка.

"Конечно, в Советском Союзе лучше было", - соглашается с ней другая жительница столицы.

О распаде СССР сожалеют большинство - 63% участников недавнего опроса признанного в России иноагентом "Левада-Центра". Его руководитель Лев Гудков считает, что причины ностальгии по прошлому связаны с настоящим.

Это не просто идеализированное отношение к тому, что было (люди забыли о дефиците, о бедности, о репрессиях и прочем), но это выражение недовольства настоящим положением вещей Лев Гудков директор "Левада-Центра"

Основные причины сожаления о советском прошлом, которые называли респонденты: разрушение единой экономической системы и потеря чувства принадлежности к великой державе. Сопредседатель московской хельсинской группы Вячеслав Бахмин считает, что в сегодняшней России эта ностальгия поддерживается: "Вся политика страны направлена на прославление прошлого, прошлого Советского Союза, в котором мы были сильными, могучими. Мы были наравне с другими крупными державами и могли диктовать какую-то свою позицию. И это транслируется через средства массовой информации, которые доминируют у нас в стране».

"Во многих странах, которые раньше были советскими республиками, советская символика запрещена. В России об этом речи не идёт, а представители власти говорят, что советское прошлое – это часть российской истории, уничтожать которую нельзя", - передаёт из Москвы специальный корреспондент Euronews Галина Полонская.