"Клянусь в верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне и народу": на Красной площади около пяти тысяч школьников были приняты в Пионерскую организацию КПРФ. Сообщается ,что красные галстуки детям повязали депутаты Госдумы, ветераны компартии, комсомола, войны и труда.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ:

"Если хотите, чтобы страна была мужественной, храброй и победительницей — давайте возродим пионерскую, комсомольскую организации. Всё сделаем для того, чтобы чувство патриотизма закладывалось с семьи и школы".

Мероприятие посвящёно 100-летию Пионерской организации им. Ленина, которое отметили 19 мая. На фоне этой даты в российском руководстве вновь обсуждают возможность создать детско-юношескую организацию всегосударственного масштаба. В четверг в Госдуму был внесён соответствующий законопроект.