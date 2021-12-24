8 главных европейских историй 2021 года

От надежд на компании по вакцинации, появления новых вариантов коронавируса до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии: 2021 выдался сложным и насыщенным. Приводим восемь главных событий года, которые повлияли на ситуацию в Европе.

1. Сложности с запуском кампании по вакцинации от ковида в ЕС

Процесс вакцинации от ковида в ЕС начался неоднозначно. В январе руководство блока раскритиковали за медлительность, сопряженную с нехваткой доз и другими препятствиями. К концу марта, спустя три месяца с начала кампании, лишь 5% из 450 млн жителей ЕС были полностью привиты. Для сравнения: в Великобритании этот показатель составлял 6%, а в США и вовсе 19%.

Сперва Евросоюз скоординировался для закупки вакцин: каждая страна получила количество доз, пропорциональное численности населения. Затем Брюссель вступил в открытый конфликт с производителем вакцин AstraZeneca, когда британская компания заявила, что "из-за технических проблем" в первом квартале 2021 поставит меньше половины обещанных 80 млн доз.

Из-за побочных эффектов вакцины, которые привели к гибели нескольких человек, некоторые европейские страны прекратили использование кембриджского препарата. Европейское агентство по лекарственным средствам обнаружило "возможную связь" между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, но оценило, что польза от использования вакцины по-прежнему перевешивает риски.

В середине года кампания ЕС по вакцинации набрала темп, в большей степени благодаря вакцинам Pfizer и Moderna.

По данным "Our World in Data", на конец декабря 68,5% жителей ЕС завершили вакцинацию. В США эта цифра составляет 60,9%, а в Великобритании - 68,9%.

Доля полностью вакцинированного населения в Европе, США и странах бывшего СССР:

2. Противоречивые меры против антиваксеров

Демонстрация против санитарного паспорта в Париже. Thibault Camus/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Для достижения достаточного коллективного иммунитета некоторые страны пошли на противоречивые меры.

В марте Италия сделала вакцинацию медицинских работников обязательной.В июле ее примеру последовали Франция и Греция. Затем некоторые страны ввели санитарные пропуска для вакцинированных, переболевших или тех, кто сдал отрицательный ПЦР, для посещения ресторанов, баров и развлекательных заведений.

Пропуски действуют в Австрии, Бельгии, на Кипре, во Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии и Словении. Санитарные меры вызвали массовые протесты по всей Европе.

Под давлением очередного роста числа инфицированных осенью Брюссель поднял вопрос обязательной вакцинации. С 1 февраля вакцинация станет обязательной в Австрии. Ожидается, что немецкие парламентарии проголосуют за введение обязательной вакцинации в начале 2022 года.

3. Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии

Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии. Ее место занял Олаф Шольц. Markus Schreiber/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

В Германии, крупнейшей европейской экономике, 26 сентября, прошли парламентские выборы в результате которых Ангела Меркель ушла с поста канцлера, который занимала 16 лет. Бывший химик из Восточной Германии, Меркель пересидела на посту четырех президентов США, четырех президентов Франции, пять премьер-министров Великобритании и восемь премьер-министров Италии.

Преемник Меркель Олаф Шольц вступил в должность канцлера 8 декабря в результате победы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах и создания коалиции со Свободными демократами и "Зелеными".

При Меркель Шольц занимал пост министра финансов. Его коалиционное правительство обещает вести более прогрессивную политику по социальным и экологическим вопросам и жестче бороться с авторитарными режимами на международной арене.

4. Вступил в силу договор о "брексите"

Франция спорит с Великобританией о рыбной ловле в британских водах. Jeremias Gonzalez/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

1 января, через четыре с половиной года после референдума, "брексит", наконец, случился. В 2021 начали ощущаться последствия развода Соединенного Королевства с Европейским союзом.

Главной проблемой стал североирландский протокол, по которому граница Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, и члена ЕС Республики Ирландия подчиняется европейским законам. Это означает, что фактическая граница между Великобританией и ЕС пролегает в Ирландском море и нарушает торговое сообщение с Северной Ирландией. Юнионисты Северной Ирландии считают, что этот протокол ослабляет связи с остальной частью Великобритании.

Европейский Союз предложил некоторые уступки, но Европейская комиссия исключила возможность пересмотра протокола.

Еще один конфликт связан с тем, что Франция и Великобритания не могут договориться о рыбной ловле в водах на границе. По соглашению, заключенному после "брексита", французским рыбакам разрешеномогут продолжатьв британских водах, если они получат лицензию и докажут, что ранее уже занимались рыболовством в этом регионе. Франция обвиняет Великобританию в невыдаче лицензий и в декабре сообщила, что собирается обратиться в суд.

5. Ухудшение отношений Польши с Брюсселем

Поляки протестуют против принятия закона, направленного против свободы прессы. AP Photo/Czarek Sokolowski

Консервативные Венгрия и Польша уже много лет враждуют с Брюсселем по поводу соблюдения основных ценностей ЕС.

В 2021 евродепутаты приняли закон, по которому финансирование от ЕС стало напрямую зависеть от того, насколько страна соблюдает независимость СМИ и судебных органов. Венгрия и Польша подали иск в Европейский суд. Генеральный адвокат Суда Мануэль Кампос Санчес-Бордона посоветовал инстанции отклонить иск, заявив, что решение было принято "на правовой основе".

В октябре отношения Польши с Брюсселем еще больше испортились. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий поклялся защитить суверенность государства от "ползучего расширения" европейских институтов. Конституционный суд страны постановил, что суды ЕС больше не имеют высшей юридической силы в Польше.

6. Мигрантский кризис на границе Беларуси с ЕС

На границе Беларуси с ЕС собрались сотни людей. Maxim Guchek/BelTA

Летом страны Европейского Союза, граничащие с Беларусью, сообщили о росте числа нелегальных мигрантов на границе. В конце года сотни собрались на границе с Польшей. В ноябре Варшава обвинила Беларусь в "преднамеренной эскалации напряженности".

Блок заявил, что Беларусь поощряет и организовывает миграционные потоки в отместку за санкции, наложенные на правительство президента Александра Лукашенко после выборов 2020 года. Лидеры ЕС подчеркнули, что людей используют в качестве пешек в "гибридной атаке", направленной на дестабилизацию Евросоюза.

Страны на границе ЕС с Беларусью возвели временные ограждения, чтобы воспрепятствовать незаконному пересечению границы. Тем временем Лукашенко обвинил Брюссель в нарушении прав человека, призвав принять больше мигрантов. ЕС и его союзники ответили санкциями.

7. Возвращение талибов* к власти в Афганистане

Члены НАТО эвакуировали иностранцев и афганцев, работающих на Запад, из Кабула. Senior Airman Taylor Crul/AP

Одним из самых громких событий стал захват Афганистана талибами после вывода из страны войск НАТО летом. США и Евросоюз организовали масштабные операции по эвакуации тысяч иностранцев и афганцев, работавших с НАТО.

После ухода американцев из Афганистана президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что блоку необходимо "стремиться к большей автономии в принятии решений и большей способности действовать в мире". Некоторые чиновники заявили, что блоку необходимо больше инвестировать в собственные возможности в области безопасности.

8. Напряженность в связи ситуацией на границе России и Украины

Военные учения России в Ростовской области. AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

В ноябре министерство обороны США заявило о "необычных" передвижениях войск на границе России и Украины, предупредив Россию о необходимости "четко обозначить свои намерения и соблюдать минские соглашения". Позже министры иностранных дел стран НАТО призвали Россию к деэскалации, выразив дальнейшую озабоченность по поводу предполагаемого наращивания военного присутствия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал Euronews в декабре: "Мы не знаем намерений президента Путина. Мы не знаем, принял ли он решение предпринять новые агрессивные действия против Украины, но мы знаем, что он создает возможности для этого и делает это в кратчайшие сроки - и это очень, очень тревожно".

Россия отрицает обвинения США. Поскольку напряженность между Россией и ЕС достигла максимума с 2014 года, отношения между странами, несомненно, останутся ключевым вопросом в Европе в следующем году.

*Запрещенного и признанного террористической организацией в РФ