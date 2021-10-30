Вакцинация: для здоровья и экономики

Вакцинация необходима не только для здоровья людей, но и для мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на полях подготовительной совместной встречи министров финансов и здравоохранения перед саммитом Группы двадцати.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: "Мы полагаем, что нам все еще не хватает 20 млрд долларов, чтобы ускорить глобальную кампанию по вакцинации и достигнуть следующих показателей - 40% иммунизированного населения к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан сделать прививку от коронавируса, подчеркнув, что на сегодняшний день это единственное решение в борьбе с пандемией. В пятницу Минздрав Украины объявил, что в стране за сутки инфицированы 26 870 человек.

"Очень прошу, чтобы мы все выключили социальные сети именно по этому вопросу и включили все мозг", - сказал Зеленский, отметив, что бояться надо не страшилок, а вируса.

Хорватия обозначена темно-красным цветом на карте, подготовленной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний. Ухудшение эпидемической ситуации в республике повлияло на рост темпов вакцинации. По совам главы минздрава, в ближайшие две недели семейные врачи свяжутся с пациентами старше 65 лет с тем, что бы убедить их сделать прививку от коронавируса.

В Дании за семь дней число людей, госпитализированных с ковидом увеличилось в два раза. Власти четырех муниципалитетов возобновляют экспресс-тестирование на коронавирус с субботы. Со следующей недели эта услуга будет доступна по всей стране.

Растет число инфицированных и в Польше, где за двадцать четыре часа было выявлено более девяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Санитарные власти убеждают поляков в качестве защитной меры в дополнение к вакцинации использовать маски в общественном транспорте и публичных местах.