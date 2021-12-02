Европа против Минска: под санкции попали "Белавиа" и "Беларуськалий"

Евросоюз утвердил очередной, пятый по счету, пакет санкций против Беларуси. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил пятый пакет индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц в связи с гибридными действиями Беларуси по использованию мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза, - говорится в заявлении. -

Санкции вступят в силу с момента публикации в "Официальном журнале ЕС" в четверг".

Евросоюз наказывает Минск за мигрантов

Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических и 17 физических лиц. Все они попали в "черный список" за причастность к перевозке мигрантов и нарушения прав человека в Беларуси. Среди них авиакомпания "Белавиа", "Гродно Азот" и "Белоруснефть". В тот же список включены сирийская авиакомпания Cham Wings, осуществляющая полеты в Минск, и агентство VIP Grub, базирующееся в Турции и занимающееся оформлением туров в Беларусь. Также в список вошли глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, его заместитель Игорь Маршалов, командир ОСАМ Игорь Крючков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, руководители белорусских пограничных подразделений, другие силовики и судьи.

Как пояснил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, это "те субъекты, которые непосредственно участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов и их сборе на территории Беларуси, а потом транспортировке на границу, но также и субъекты химической отрасли, авиационного сектора, отрасли, занимающейся запчастями для автомобилей".

Таким образом общее число фигурантов черного списка для Беларуси доведено до 183 физических и 26 юридических лиц. Европейскому бизнесу фактически запрещены любые контакты с попавшими под санкции юрлицами, в отношении физических лиц введен запрет на въезд в ЕС, и их банковские счета в странах Евросоюза, если таковые обнаружатся, подлежат заморозке.

Великобритания взялась за журналистов и калий

Параллельно с Евросоюзом санкции против Минска ввела и Великобритания. В черный список в частности вошли пять журналистов государственных СМИ и компания "Беларуськалий".

Ограничительные меры, которые предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов, были введены в отношении председателя Белорусского союза журналистов политического обозревателя медиа-холдинга Белтелерадиокомпания Андрея Кривошеева, заместителя председателя Белтелерадиокомпании Сергея Гусаченко, политического обозревателя издательского дома "Беларусь сегодня" Андрея Муковозчика и журналиста этого же СМИ Людмилы Гладкой, а также в отношении журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

Кроме того, в списке оказались начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Паршин, судья суда Фрунзенского района в Минске Наталья Бугук и бывший помощник прокурора в этом же суде Алина Касьянчик.

Что же касается "Беларуськалия", то Лондон так объяснил свое решение:

"Заморозка активов ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, затронет крупный источник дохода и иностранной валюты для режима [президента Беларуси Александра] Лукашенко", - сказано в распространенном заявлении МИД Великобритании.

Как реагирует Минск?

Пакет новых санкций прокомментировал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. По его словам, Беларусь подвергается наказанию в виде целых пакетов санкций за то, что показала "темную сторону европейской демократии".

"Некоторые мои коллеги сегодня открыто говорят, что нужно просто сменить власть в Беларуси. Говорят, что Беларусь является плохим примером непокорности для других государств. Это страшная логика, - сказал министр. - Она ведет к тому, что Беларусь наказывают уже не отдельными санкциями, а целыми пакетами санкций. Наказывают лишь за то, что мы показали темную сторону европейской демократии".

Как заявил ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко, в Минске спокойно относятся к намерению ЕС ввести новые пакеты санкций. Белорусская экономика, по его словам, успешно справляется с этим давлением.