Доклад о "неэффективной эвакуации" из Афганистана

Доклад о "неэффективной эвакуации" из АфганистанаКомментарии
Власти Великобритании оставили без внимания тысячи сообщений от афганских граждан с просьбой об эвакуации, а сам процесс вывода британских сил минувшим летом был хаотичным и неэффективным. Стаким утверждением выступил бывший чиновник внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Рафаэль Маршал.
Во вторник в парламентском комитете по иностранным делам Великобритании завершились слушания, связанные с расследованием данных, представленных в письменном докладе Маршала, который работал в Кабуле на пике кризиса. Он направил свой доклад Форин-офису в конце августа, после чего началось внутреннее расследование.
Маршал утверждает, что заявку на эвакуацию подали до 150 тысяч человек, которые сотрудничали с британскими силами до смены власти в Афганистане, а также учителя, журналисты и судьи, опасавшиеся за свои жизни, но помощь получили только 5%.
По словам маршала, в процессе отбора заявок принимаемые решения были необоснованными, а Доминк Рааб, возглавлявший на тот момент министерство иностранных дел, проявил непонимание ситуации в аэропорту Кабула.
Реакция властей
В ответ на обвинения Доминик Рааб заявил:
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также отверг критику действий правительства:
Британские власти утверждают, что уже после завершения вывода военного контингента помогли покинуть Афганистан еще трем тысячам человек и работа продолжается, чтобы оказать содействие другим просителям убежища.