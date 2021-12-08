Доклад о "неэффективной эвакуации" из Афганистана

Власти Великобритании оставили без внимания тысячи сообщений от афганских граждан с просьбой об эвакуации, а сам процесс вывода британских сил минувшим летом был хаотичным и неэффективным. Стаким утверждением выступил бывший чиновник внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Рафаэль Маршал.

Во вторник в парламентском комитете по иностранным делам Великобритании завершились слушания, связанные с расследованием данных, представленных в письменном докладе Маршала, который работал в Кабуле на пике кризиса. Он направил свой доклад Форин-офису в конце августа, после чего началось внутреннее расследование.

Маршал утверждает, что заявку на эвакуацию подали до 150 тысяч человек, которые сотрудничали с британскими силами до смены власти в Афганистане, а также учителя, журналисты и судьи, опасавшиеся за свои жизни, но помощь получили только 5%.

По словам маршала, в процессе отбора заявок принимаемые решения были необоснованными, а Доминк Рааб, возглавлявший на тот момент министерство иностранных дел, проявил непонимание ситуации в аэропорту Кабула.

Реакция властей

В ответ на обвинения Доминик Рааб заявил:

Действительно, очень много людей спешили покинуть Афганистан по разным причинам. И я уверен, что мы правильно организовали процесс, для проверки двух аспектов. Во-первых, нужно удостовериться, что мы оказываем помощь тем, кому на самом деле угрожает преследование, либо гражданам Великобритании, либо тем, кто сотрудничал с британским правительством. И во-вторых, необходимо гарантировать, что мы не позволили попасть в Великобоританию тем, кто может представлять угрозу нашей стране Доминик Рааб Министр юстиции Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также отверг критику действий правительства:

Всё это абсолютная ерунда. Я считаю, что операция "Питтинг", которую мы провели летом для эвакуации 15 тысяч человек из Кабула, стала одним из самых выдающихся военных достижений за последние 50 лет или более Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании

Британские власти утверждают, что уже после завершения вывода военного контингента помогли покинуть Афганистан еще трем тысячам человек и работа продолжается, чтобы оказать содействие другим просителям убежища.