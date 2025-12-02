Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Новогодняя ночь. В этом году концерт на Елисейских полях в Париже не состоится

Елисейские поля в Париже. 16 ноября 2025 года.
Елисейские поля в Париже. 16 ноября 2025 года.
Авторское право AP Photo/Thibault Camus
By Euronews
Опубликовано
По информации franceinfo, новогодний концерт на Елисейских полях в Париже не состоится. Власти хотят избежать рисков, связанных с наплывом множества людей.

Как стало известно franceinfo, из нескольких источников, в этом году новогодний концерт на Елисейских полях не состоится по соображениям безопасности.

"Я думаю, что это правильное решение. Проспект не предназначен для приема публики во время концерта", - объяснила мэр 8-го округа Жанна д'Отезерр, сославшись на огромный наплыв людей в прошлом году и риск для присутствующих на авеню детей.

Префектура полиции обратилась в мэрию Парижа с просьбой отказаться от проведения музыкального мероприятия, чтобы минимизировать риски и избежать массовых скоплений людей. Мэр Анн Идальго согласилась с этой просьбой.

"В прошлом году за два часа новогодних празднований на Елисейских полях у нас было больше опасных ситуаций, чем за три недели Олимпийских игр", - сообщил franceinfo комиссар парижской полиции.

6 000 полицейских на предыдущем праздненстве

Предыдущие концерты действительно вызывали опасения у служб безопасности. В канун Нового года на авеню и прилегающие к ней улицы традиционно собиралось до миллиона человек. Для проведения мероприятия в 2025 году в Париже и его пригородах было мобилизовано 6 000 полицейских и жандармов, а для доступа на проспект организовали три обязательных контрольно-пропускных пункта.

Тем не менее, к большому удовольствию парижан и гостей французской толицы, фейерверк состоится. Концерт будет транслироваться вечером 31 декабря на канале France 2. Его записали в конце ноября на площади Согласия, а в качестве зрителей выступили статисты.

В прошлом году Елисейские поля предложили грандиозное шоу для закрытия Олимпийского года.

