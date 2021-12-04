Украина опасается эскалации со стороны России

Украина опасается эскалации со стороны РоссииКомментарии
Несмотря на заверения Москвы в том, что она не собирается нападать на кого бы то ни было, в Киеве по-прежнему выражают обеспокоенность. Министерство обороны Украины оценивает численность российских войск, скапливающихся на восточных рубежах страны, в 94,3 тыс.
В пятницу в Верховной Раде глава оборонного ведомства Алексей Резников отметил, что главная задача Украины - не допустить возможной эскалации.
"Наша разведка анализирует все сценарии, включительно самые худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января /.../ __Чем лучше мы работаем - в одиночку и вместе с нашими партнерами - тем меньше риск эскалации. Решение состоит в том, чтобы сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора. Украина больше всего заинтересована в политическом и дипломатическом урегулировании", - сказал Резников. .
Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос об действиях Кремля в отношении Украины, заявил о подготовке мер, которые затруднят для Москвы реализацию агрессивного сценария в отношении Киева.
"Я собираю воедино то, что, как я считаю, будет наиболее полным и значимым набором инициатив, чтобы г-ну Путину было очень, очень сложно продвинуться и сделать то, чего люди опасаются", - сказал глава Белого дома.
Москва и Вашингтон в начале декабря сообщили о подготовке переговоров между Путиным и Байденом, которые могут пройти 7 декабря.
Россия заявляет, что готовит предложение о долгосрочном прекращении огня, которое будет представлено в ближайшие дни, но напряженность во время встречи в четверг между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Лавровым даёт основания предполагать, что путь к деэскалации будет непрост.
Блинкен ранее заявил, что Белый дом "дал понять Кремлю, что мы ответим решительно, в том числе эффективными экономическими мерами, от которых воздерживались в прошлом".
Он не уточнил, какие именно санкции рассматриваются, но потенциально одна из них может заключаться в отключении России от системы международных платежей SWIFT. В апреле парламент Европейского союза одобрил рекомендательную резолюцию об отключении России от SWIFT, если её войска войдут в Украину.
Такой шаг в значительной степени приведёт к тому, что российский бизнес не попадет в мировую финансовую систему. Сообщается, что западные союзники рассматривали такой шаг в 2014 и 2015 годах в связи с эскалацией напряжённости вокруг Украины, в которой они обвиняли Россию. Тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что это будет равносильно "объявлению войны".
С момента прихода в Белый дом Джо Байдена отношения между США и Россией были неустойчивыми. Помимо украинского вопроса, администрация Байдена ввела санкции против российских целей, обвинив Кремль во вмешательстве в дела США, в частности, в американские выборы, злонамеренной киберактивности против США. бизнеса и в связи с оппозиционером Алексеем Навальным, который был отравлен в прошлом году, а затем заключён в тюрьму.
Путин и Байден встретились лицом к лицу в Женеве в июне. Президент США тогде предостерёг, что если Россия пересечёт определенные "красные линии", то его администрация отреагирует, и "последствия этого будут разрушительными".