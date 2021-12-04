Украина опасается эскалации со стороны России

Несмотря на заверения Москвы в том, что она не собирается нападать на кого бы то ни было, в Киеве по-прежнему выражают обеспокоенность. Министерство обороны Украины оценивает численность российских войск, скапливающихся на восточных рубежах страны, в 94,3 тыс.

В пятницу в Верховной Раде глава оборонного ведомства Алексей Резников отметил, что главная задача Украины - не допустить возможной эскалации.

Вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Алексей Резников министр обороны Украины

"Наша разведка анализирует все сценарии, включительно самые худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января /.../ __Чем лучше мы работаем - в одиночку и вместе с нашими партнерами - тем меньше риск эскалации. Решение состоит в том, чтобы сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора. Украина больше всего заинтересована в политическом и дипломатическом урегулировании", - сказал Резников. .

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос об действиях Кремля в отношении Украины, заявил о подготовке мер, которые затруднят для Москвы реализацию агрессивного сценария в отношении Киева.

"Я собираю воедино то, что, как я считаю, будет наиболее полным и значимым набором инициатив, чтобы г-ну Путину было очень, очень сложно продвинуться и сделать то, чего люди опасаются", - сказал глава Белого дома.

Москва и Вашингтон в начале декабря сообщили о подготовке переговоров между Путиным и Байденом, которые могут пройти 7 декабря.

Россия заявляет, что готовит предложение о долгосрочном прекращении огня, которое будет представлено в ближайшие дни, но напряженность во время встречи в четверг между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Лавровым даёт основания предполагать, что путь к деэскалации будет непрост.

Блинкен ранее заявил, что Белый дом "дал понять Кремлю, что мы ответим решительно, в том числе эффективными экономическими мерами, от которых воздерживались в прошлом".

Он не уточнил, какие именно санкции рассматриваются, но потенциально одна из них может заключаться в отключении России от системы международных платежей SWIFT. В апреле парламент Европейского союза одобрил рекомендательную резолюцию об отключении России от SWIFT, если её войска войдут в Украину.

Такой шаг в значительной степени приведёт к тому, что российский бизнес не попадет в мировую финансовую систему. Сообщается, что западные союзники рассматривали такой шаг в 2014 и 2015 годах в связи с эскалацией напряжённости вокруг Украины, в которой они обвиняли Россию. Тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что это будет равносильно "объявлению войны".

С момента прихода в Белый дом Джо Байдена отношения между США и Россией были неустойчивыми. Помимо украинского вопроса, администрация Байдена ввела санкции против российских целей, обвинив Кремль во вмешательстве в дела США, в частности, в американские выборы, злонамеренной киберактивности против США. бизнеса и в связи с оппозиционером Алексеем Навальным, который был отравлен в прошлом году, а затем заключён в тюрьму.

Путин и Байден встретились лицом к лицу в Женеве в июне. Президент США тогде предостерёг, что если Россия пересечёт определенные "красные линии", то его администрация отреагирует, и "последствия этого будут разрушительными".