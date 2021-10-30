Франция и Великобритания обменялись новыми угрозами из-за спора о рыбе

Франция и Великобритания обменялись новыми угрозами из-за спора о рыбеКомментарии
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Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон обменялись заявлениями о конфликте вокруг рыболовства в Ла-Манше. По мнению французского лидера, этот спор показывает, насколько Лондону можно доверять в международных делах. Джонсон грозит Парижу разбирательством по обвинениям в нарушении соглашения о «брексите».
Спор между Францией и Великобритании разворачивается вокруг вопроса о доступе рыбаков в территориальные воды двух стран. Париж грозится блокировать английские суда в Ла-Манше, если Лондон до вторника не выдаст французским морякам лицензии на вылов рыбы.