Три женщины получили ножевые ранения в парижском метро. Подозреваемый задержан

Архив
Архив Авторское право  Themba Hadebe/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Themba Hadebe/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Мужчина напал на женщин на трех станциях метро. Подозреваемого уже задерживали ранее за порчу имущества.

Три женщины получили легкие ранения в парижском метро в результате серии нападений с ножом в пятницу днем. Нападения произошли на линии 3 парижского метро между 16:15 и 16:45 на станциях Arts-et-Métiers, République и Opérа.

Подозреваемый был опознан на записях видеонаблюдения, как сообщили в прокуратуре Парижа. 25-летний молодой человек, известный полиции, был обнаружен по сигналу мобильного телефона в Сарселе. Он уже привлекался к ответственности за факты порчи имущества.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес высоко оценил оперативность и мобилизацию сил своих подчиненных, которые провели операцию и задержали подозреваемого в совершении этих нападений.

