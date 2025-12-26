Три женщины получили ножевые ранения в парижском метро. Подозреваемый задержан

Три женщины получили легкие ранения в парижском метро в результате серии нападений с ножом в пятницу днем. Нападения произошли на линии 3 парижского метро между 16:15 и 16:45 на станциях Arts-et-Métiers, République и Opérа.

Подозреваемый был опознан на записях видеонаблюдения, как сообщили в прокуратуре Парижа. 25-летний молодой человек, известный полиции, был обнаружен по сигналу мобильного телефона в Сарселе. Он уже привлекался к ответственности за факты порчи имущества.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес высоко оценил оперативность и мобилизацию сил своих подчиненных, которые провели операцию и задержали подозреваемого в совершении этих нападений.