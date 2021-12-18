Европа: вакцинация детей

Португалия, где уровень вакцинации один из самых высоких в мире, в разгар всплеска заражений новым штаммом коронавируса омикрон запускает кампанию по прививке детей в возрасте от 5 до 11 лет, следуя примеру других европейских стран. Уже в 9 часов утра в субботу родители с детьми выстроились в очередь перед главным центром вакцинации в Лиссабоне.

"Прежде всего, мы приняли решение, думая о том, что лучше для нашего ребёнка, - говорит эта мама. - И самое главное тут - его здоровье. Каждый должен сыграть свою роль. Бабушки и дедушки уже вакцинированы, мы, родители, тоже, вся семья была вакцинирована. Единственным оставшимся человеком был он, поэтому мы пришли сегодня и вернемся за второй дозой".

В Париже уже третий день идёт вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет, относящихся к группе высокого риска или живущих в непосредственной близости от людей с ослабленным иммунитетом. Остальным детям можно будет сделать прививку начиная со среды.

Жанна Вильнёв, главврач медицинского центра Ришеран, говорит:

"На сегодняшний день мы открыли 50 пунктов вакцинации сегодня днем, на следующей неделе будет открыто ещё сто пунктов, а затем мы надеемся открыть и другие, в зависимости от доставки вакцин. Сегодня суюда пришщли вакцинироваться около тридцати детей".

В Дании центр вакцинации Тааструп делает прививки от Covid-19 детям, поскольку число случаев заражения неуклонно растет. 7-летний Уильям уже знает, как делают прививку, ему уже ранее сделали первый укол. А 8-летний Самуэль пришёл сюда в первый раз и делится впечатлениями:

"Мне сделали прививку из-за нового коронавируса, я не хочу болеть так тяжёло, чтобы мне даже есть не хотелось".

Дания, в которой проводится больше тестов, чем во многих других странах, зарегестрировала один из самых высоких показателей подтверждённых случаев заражения штаммом омикрон.