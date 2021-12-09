До свидания, Ангела: самые яркие фотографии с канцлером Меркель за 16 лет руководства странойКомментарии
Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии, оставив заметный след в мировой политике.
За 16 лет в должности главы государства Меркель проявила себя как хороший кризисный менеджер, решая не только внутренние, но и общеевропейские проблемы, подняв авторитет и влияние Германии на высочайший уровень.
В период пребывания у власти ей приходилось справляться с крупными международными кризисами - от глобальной рецессии 2008 года до пандемии COVID-19.
Впервые о Меркель как о политике всерьез заговорили в 1991 году, когда Гельмут Коль назначил ее министром по делам женщин и молодежи в своем правительстве. В 2000-м она возглавила ХДС, а еще через пять лет стала первой женщиной-канцлером в стране.
За четыре срока пребывания у власти Меркель успела поработать с двумя президентами России, четырьмя президентами США, пятью премьер-министрами Великобритании и восемью премьер-министрами Италии.
Она возглавляла рейтинг "Самых влиятельных женщин мира" журнала Forbes в течение 10 лет подряд и является примером для подражания для женщин по всему миру, поскольку в политике по-прежнему доминируют мужчины.
Но не только способность спокойно работать под натиском обстоятельств и умение разряжать самые напряженные ситуации, как дома, так и за рубежом, сделали ее популярной международной фигурой.
Жест "Ромб Меркель", или "Merkel-Raute", стал настолько известным, что у него есть отдельная запись в Википедии, свой эмодзи, и к тому же он увековечен в музее мадам Тюссо.
Ангела Меркель не только покидает пост канцлера, но и отказывается от места в бундестаге. Несмотря на окончание 31-летней политической карьеры Меркель, многие считают, что мир о ней еще услышит.