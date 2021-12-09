Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии, оставив заметный след в мировой политике.

За 16 лет в должности главы государства Меркель проявила себя как хороший кризисный менеджер, решая не только внутренние, но и общеевропейские проблемы, подняв авторитет и влияние Германии на высочайший уровень.

В период пребывания у власти ей приходилось справляться с крупными международными кризисами - от глобальной рецессии 2008 года до пандемии COVID-19.

Впервые о Меркель как о политике всерьез заговорили в 1991 году, когда Гельмут Коль назначил ее министром по делам женщин и молодежи в своем правительстве. В 2000-м она возглавила ХДС, а еще через пять лет стала первой женщиной-канцлером в стране.

За четыре срока пребывания у власти Меркель успела поработать с двумя президентами России, четырьмя президентами США, пятью премьер-министрами Великобритании и восемью премьер-министрами Италии.

Она возглавляла рейтинг "Самых влиятельных женщин мира" журнала Forbes в течение 10 лет подряд и является примером для подражания для женщин по всему миру, поскольку в политике по-прежнему доминируют мужчины.

Но не только способность спокойно работать под натиском обстоятельств и умение разряжать самые напряженные ситуации, как дома, так и за рубежом, сделали ее популярной международной фигурой.

Жест "Ромб Меркель", или "Merkel-Raute", стал настолько известным, что у него есть отдельная запись в Википедии, свой эмодзи, и к тому же он увековечен в музее мадам Тюссо.

Ангела Меркель не только покидает пост канцлера, но и отказывается от места в бундестаге. Несмотря на окончание 31-летней политической карьеры Меркель, многие считают, что мир о ней еще услышит.

Канцлер Германии Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом. Саммит G7 в Квебеке, Канада. 9 июня 2018 года. Jesco Denzel/AP

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента Франции Жака Ширака в канцелярии в Берлине, 3 мая 2007 года. MICHAEL SOHN/AP

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проводят пресс-конференцию после двусторонних переговоров в Дрездене, 10 октября 2006 года. MARKUS SCHREIBER/AP

Канцлер Германии Ангела Меркель беседует с президентом США Бараком Обамой в отеле Schloss Elmau недалеко от Гармиш-Партенкирхена, Германия. Саммит G7, 8 июня 2015 года. Michael Kappeler/AP

Предвыборный плакат с изображением лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель в Берлине. 11 августа 2005 года. JOHN MACDOUGALL/2005 AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель в окружении мировых лидеров на фотосессии в Хайлигендамме, Германия. 7 июня 2007 года. MICHAEL PROBST/AP

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Индии Нарендра Моди прогуливаются по саду гостевого дома правительства ФРГ, дворец Мезеберг Markus Schreiber/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствует канцлера Германии Ангелу Меркель, прибывшую на климатический саммит COP-26 в Глазго, Шотландия. 1 ноября 2021 года. Alastair Grant/AP

Канцлер Германии Ангела Меркель кормит лемура во время посещения парка птиц в Марлоу, Германия. 30 апреля 2015 года. Jens Buettner/AP

Премьер-министр Албании Эди Рама и канцлер Германии Ангела Меркель в Тиране, Албания. 14 сентября 2021 года. Franc Zhurda/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон держит за руки канцлера Германии Ангелу Меркель во время церемонии в Компьене. 10 ноября 2018 года. Michel Euler/AP

Канцлер Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин в зоопарке Берлина у вольера с китайскими пандами. 2017 год. Axel Schmitt/AP

Канцлер Германии Ангела Меркель на военной церемонии проводов "Большая вечерняя заря". Берлин, 2 декабря 2021 года Odd Andersen/AP

Новая восковая фигура канцлера Германии Ангелы Меркель (слева) рядом с восковой фигурой 2005 года в музее мадам Тюссо в Берлине, 19 сентября 2013 года. Markus Schreiber/AP