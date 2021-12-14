Англия вводит ковид-паспорта, ночные клубы "разочарованы"Комментарии
Британская палата общин поддержала инициативу правительства о введении ковид-паспортов для входа в крупные заведения Англии, в частности ночные клубы.
"За" проголосовали 3/4 депутатов, остальные — в основном консерваторы — "против".
Кроме того парламентарии одобрили введение требования о ношении масок в большинстве закрытых помещений Англии кроме пабов, ресторанов и тренажерных залов. Также к апрелю медперсонал, работающий с инфицированными пациентами, будет обязан пройти вакцинацию от COVID-19.
Именно введение ковид-паспортов при посещении массовых мероприятий и ночных клубов вызвало бурные дискуссии в Палате общин.
Ряд парламентариев из стана соратников Бориса Джонсона - консерваторов - выступили резко против такого шага, считая его дискриминационным и наносящим вред бизнесу.
С ними согласны и сами владельцы заведений, которые теперь будут ждать финансовой поддержки от властей. Глава ассоциации ночных клубов Майкл Килл сказал, что разочарован решением правительства одобрить введение ковид-паспортов, несмотря на отсутствие доказательств их влияния на передачу вируса.