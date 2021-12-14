Англия вводит ковид-паспорта, ночные клубы "разочарованы"

Британская палата общин поддержала инициативу правительства о введении ковид-паспортов для входа в крупные заведения Англии, в частности ночные клубы.

"За" проголосовали 3/4 депутатов, остальные — в основном консерваторы — "против".

Кроме того парламентарии одобрили введение требования о ношении масок в большинстве закрытых помещений Англии кроме пабов, ресторанов и тренажерных залов. Также к апрелю медперсонал, работающий с инфицированными пациентами, будет обязан пройти вакцинацию от COVID-19.

Несмотря на достигнутый прогресс, в Британской службе здравоохранения никогда не будет неограниченного количества коек, и такого же неограниченного количества людей для ухода за всеми, кто их занимает. Поэтому, если мы считаем, что возможности могут иссякнуть, мы просто обязаны вмешаться Саджид Джавид министр здравоохранения Великобритании

Именно введение ковид-паспортов при посещении массовых мероприятий и ночных клубов вызвало бурные дискуссии в Палате общин.

Ряд парламентариев из стана соратников Бориса Джонсона - консерваторов - выступили резко против такого шага, считая его дискриминационным и наносящим вред бизнесу.

С ними согласны и сами владельцы заведений, которые теперь будут ждать финансовой поддержки от властей. Глава ассоциации ночных клубов Майкл Килл сказал, что разочарован решением правительства одобрить введение ковид-паспортов, несмотря на отсутствие доказательств их влияния на передачу вируса.