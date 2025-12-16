В Польше задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ.

Матеуш В. учился на первом курсе юридического факультета. В настоящее время он отстранен от учебы и следующие три месяца по решению суда он проведет под стражей.

Как сообщил Яцек Добжиньский, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб, сотрудники Агентства внутренней безопасности в ходе проведенной операции изъяли устройства для хранения данных, мобильный телефон подозреваемого и предметы, связанные с исламом.

В национальной прокуратуре уточнили, что деятельность Матеуша В. включала, в частности, ведение разговоров и установление контактов, в том числе с представителями ИГИЛ, а также сбор информации о взрывчатых веществах и возможностях их получения.

"Он был увлечен исламом и терроризмом"

"Этот человек был сильно увлечен исламом и терроризмом, и стремился установить контакты с ИГИЛ", - сообщил на брифинге представитель прокуратуры. Он добавил, что действия Агентства внутренней безопасности "предотвратили трагедию".

Как сообщил Добжиньский, Матеуш В. преследовал цель посеять в обществе страх и поддержать ИГИЛ.

Расследование по этому делу ведет Щецинский филиал Агентства внутренней безопасности под надзором Западнопоморского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Щецине.

Цветы и свечи у входа в церковь Святого Иоанна в память о жертвах нападения на рождественский рынок, AP Photo/Michael Probst

Рождественские рынки становятся целью террористов

В последние годы рождественские рынки в европейских городах стали объектом внимания террористов. Обычно нападения совершают одиночки, используя холодное оружие, взрывчатку или транспортные средства. Радикализация преступников происходит в том числе через интернет.

В декабре 2024 года в Магдебурге автомобиль въехал в толпу посетителей ярмарки, в результате чего погибли пять человек, включая ребенка, и более 200 получили ранения. Преступник был арестован.

Год спустя, в декабре 2025 года, немецкая полиция сорвала запланированный теракт в немецкой федеральной земле Бавария - пятеро мужчин собирались использовать автомобиль, чтобы въехать в толпу.

После этих инцидентов власти ввели дополнительные меры безопасности, включая заграждения и контрольно-пропускные пункты.

В Страсбурге (Франция) в конце ноября недалеко от рождественского базара нашли исправный пистолет и патроны.

По соображениям безопасности в этом году в Париже отменили концерт на Елисейских полях. С просьбой отказаться от музыкального мероприятия, чтобы минимизировать риски и избежать массовых скоплений людей, в мэрию Парижа обратилась префектура полиции. Запрос был удовлетворен.

В США готовили серию терактов в Новогоднюю ночь

В США по подозрению в подготовке серии терактов в Новогоднюю ночь задержаны четыре человека. Как сообщается, в ходе обысков по адресам подозреваемых, изъяты многочисленные вещественные доказательства, включая план подготовки нападений в нескольких точках в Южной Калифорнии, включая Лос-Анджелес.

Как пишут американские СМИ, задержанные идентифицировали себя как часть радикального ответвления "Фронта освобождения Черепашьего острова" (так некоторые коренные народы и активисты называют Северную Америку). Это ультралевая организация, которая придерживается пропалестинских позиций, антиправительственной идеологии и выступает за действия против правоохранительных органов.