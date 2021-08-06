Великобритания: грузовые перевозки под ударом "брексита" и пандемии

С начала года британцам приходится привыкать пересекать границы Евросоюза в общем потоке. Что же касается занимающихся грузовыми авиаперевозками компаний Соединенного королевства, им приходится вести борьбу на два фронта. Вызванная "брекситом" бюрократическая волокита значительно усугубила логистические проблемы, вызванные пандемией.

Роберт Ларкин из Med Freight Services вспоминает начало 2021 года с ужасом: "Нас захлестнул девятый вал: до того всё задерживалось из-за пандемии, а тут прибавился еще и "брексит". Это был сущий кошмар!"

Подводя итоги, Джеффри Ингарфилд - руководитель ещё одной логистической компании, занимающейся авиаперевозками, констатирует, что постоянная головная боль от многочисленных дополнительных документов идёт рука об руку с беспокойством, связанным с перспективами бизнеса в целом после выхода Великобритании из европейского сообщества.

"Как в свое время говорила Тэтчер, Великобритания была воротами в Европу. Мы привлекали инвестиции, например, из Японии: такие крупные компании, как Honda, Nissan и т.д. Раньше товары со всего мира отправлялись отсюда куда угодно, в Европу, в Париж. Но сегодня в этом нет никакого смысла: наши склады пустеют", - объясняет глава компании Glenn Freight services.

Десятки компаний, занимающихся логистикой грузовых авиаперевозок, были вынуждены перестраивать свою работу. Многие сегодня специализируются на выполнении рейсов в кратчайшие сроки по маршрутам, пролегающим между несколькими странами, например, для перевозки производственных деталей. Для получения бесконечных разрешений и согласований уходит время, приходится создавать специальные ставки.

"Для грузовых компаний как вот эта, расположенная рядом с аэропортом Гэтвик, "брексит" и пандемия вдвое подняли ставки. Эти настольные игры, которые когда-то дёшево импортировали из Китая, теперь стоят астрономически дорого", - передаёт из Лондона наш специальный корреспондент Люк Ханрахан.

"Цены на авиаперевозки удвоились или даже утроились. Что касается морских перевозок, то в этом месяце я везу контейнер из Китая, и его стоимость в пять раз выше, чем в прошлом году. Рано или поздно это ударит по покупателю", - заключает Роберт Ларкин.

В британском министерстве транспорта заявили, что прилагают огромные усилия по "налаживанию взаимодействия" с государствами-членами ЕС, чтобы "обеспечить британским авиакомпаниям возможность осуществлять полеты в ЕС и из ЕС с минимальными административными требованиями".

В свою очередь многие европейские транспортные компании отказываются вести бизнес с Лондоном из-за требований предоставить крупные суммы в качестве гарантий для покрытия НДС и других потенциальных тарифов по прибытии в страну.