Прощальная награда для Ангелы Меркель

Прощание друзей и союзников: Ангела Меркель, почти покинувшая пост канцлера, нанесла заключительный визит во Францию. Поездка символическая: именно налаживание послевоенных отношений между Германией и Францией доказало возможность построения общеевропейского союза, и сейчас дружба двух стран считается одним из символов ЕС.

За 16 лет правления Меркель во Франции сменились 4 президента, и в Париже она бывала постоянно. Так что сейчас, для разнообразия, Эммануэль Макрон пригласил канцлера в город Бон, который называют винодельческой столицей Бургундии.

Ангела Меркель, и.о. канцлера Германии:

"Прекрасная дружба с Францией и её президент привели меня сегодня в прекрасное место, где можно открыть Францию за пределами Парижа. Очень важно узнать не только Париж".

Прощальная награда для канцлера Германии, за многие годы укрепления отношений и работы на благо всей Европы: Большой крест Ордена Почетного легиона.

Некоторые французские аналитики не удержались от шпильки, назвав его "наградой за уход": ведь после отставки Ангелы Меркель — сильного и признанного европейского лидера — ведущая роль в Евросоюзе вполне может перейти Франции и, следовательно, её президенту.