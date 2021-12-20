2021 г.: победа талибов в Афганистане

Талибан завершил стремительное наступление, войдя в Кабул 15 августа. Это произошло на фоне вывода иностранных войск из этой страны 20 лет спустя после того американские войска отстранили талибов от власти в 2001 г. Таким образом завершилась самая долгая война в американской истории.

В ходе войны погибли десятки тысяч человек, миллионы — оставили свое место жительства. Больше всего людей потеряли афганцы.

Число погибших в Афганской войне 2001-2021 гг. (оценка) euronews

В августе 2021 г. территорию своей страны покинули 120 тысяч афганцев. Но тысячи человек, рисковавшими сотнями жизнями, сотрудничая с американцами и их союзниками, остались, несмотря на страх наказания со стороны талибов. Во многих столицах поднимался вопрос, было ли сделано достаточно, чтобы спасти этих людей.

В Афганистане снова под управлением талибана местных женщин ждёт неопределенное будущее. Есть вероятность, что они не смогут получать среднее образование. По оценке ООН, исключение женщин из рабочей силы может иметь катастрофические последствия для экономики этой страны.

Афганистан — это одна из беднейших стран мира и без международной помощи ему угрожает гуманитарный кризис. Этой зимой 55% местных жителей угрожает голод. Получение помощи контролируют талибы, что отпугивает многих потенциальных доноров. Главная жертва в этой ситуации — снова афганский народ.