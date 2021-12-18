Россия предложила США двусторонние переговоры

Москва предлагает Вашингтону переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, вовлечение других стран лишит их смысла. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. 17 декабря по этому вопросу МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО. Россию беспокоит расширения НАТО на Восток.

Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ: "Продвижение инфраструктуры альянса продолжается. Этому необходимо положить конец и по сути дела вернуться на те позиции, которые стороны в данном случае Россия и НАТО занимали на момент заключения основополагающего акта об основах наших отношений в 1997 году".

В минувшую пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по безопасности в Европе и исходят из того, что в таком диалоге будут и успехи, и неудачи.

Джейк Салливан, помощник президента США: "Мы ясно дали понять, что и Соединенные Штаты, и все 30 стран, которые являются членами НАТО готовы к диалогу с Россией. Об этом говорится в заявлении Североатлантического Совета. Мы вели диалог с Россией по вопросам европейской безопасности в течение последних 20 лет".

В министерстве иностранных дел Литвы считают, что в диалоге с Москвой Запад не должен идти на уступки.

Габриелюс Ландсбергис, глава МИД Литвы: "Можно было предположить, что Россия попытается, угрожая Украине, потребовать стратегических уступок от НАТО и Запада в целом. Вопрос в том, стоит ли соглашаться на такие уступки. Я надеюсь, что они будут отвергнуты".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. В Москве подобную информацию называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.