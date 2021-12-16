Ковид: вакцинация и ограничения

Исследователи установили, что штамм омикрон размножается в горле и лёгких человека примерно в 70 раз быстрее по сравнению с первичным коронавирусом и штаммом дельта. Возможно, именно этим объясняется его быстрое распространение. Многих крайне утомили длительные ограничения, связанные с пандемией, но учёные призывают не расслабляться. Говорит Андреа Аммон, директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC):

– В нынешней ситуации одна лишь вакцинация не позволит предотвратить воздействие штамма омикрон, поскольку на проведение всеобщей вакцинации не хватает времени.

В Великобритании отмечен очередной всплеск заболевания. В среду здесь было зафиксировано 78 610 новых случаев. – Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, призвал жителей страны обратиться за третьей дозой препарата:

– После того, как в воскресенье вечером мы обратились со срочным призывом в связи со штаммом омикрон, началась великая национальная битва, и люди отреагировали с поразительным чувством долга и ответственности за окружающих. Каждый из тех, кто закатывает рукав для прививки, содействует этим национальным усилиям.

Италия, оказавшаяся первой страной ЕС, где произошла серьёзная вспышка заболевания, намерена ужесточить ограничения и требования, касающиеся вакцинации. Теперь все прибывающие из других стран ЕС должны будут сдавать тест, а для непривитых предусмотрен пятидневный карантин.

Новые ограничения вводятся и в Польше, где также растёт число новых случаев. Рестораны, отели и театры не должны будут заполняться более, чем на треть относительно максимально предусмотренного числа посетителей.

Одновременно с ограничительными мерами по всему ЕС звучат призывы сделать прививку, но противники вакцинации продолжают свои выступления.