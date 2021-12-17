Польская армия подтвердила факт исчезновения солдата на восточной границе, но отрицает вероятность его побега в Беларусь. Об этом говорится в сообщении 16-й механизированной дивизии в Твиттере.

"В четверг, 16 декабря 2021 года, во второй половине дня было установлено отсутствие солдата 11-го артиллерийского полка, который пропал во время выполнения служебных задач", - отмечается в тексте. Сейчас ведутся поиски пропавшего.

Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища в республике.

"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь", - говорится в Твиттере белорусского Госпогранкомитета.

Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларусиhttps://t.co/LHYqAjRSSG

В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларусь. pic.twitter.com/DhzABUX720 — Госпогранкомитет Беларуси 🇧🇾 (@GpkGovBY) December 17, 2021

Сообщается, что 16 декабря во второй половине дня вблизи границы на участке, контролируемом гродненской пограничной группой, был остановлен мужчина.

Приводятся личные данные польского военнослужащего. По информации белорусских пограничников, границу пересек Эмиль Чечко, 1996 года рождения. Он заявил, что является "военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши", отметили в Госпогранкомитете РБ.

В Министерстве обороны Польши пока не комментируют случившееся.

Ситуация на границе белорусско-польской границе ухудшилась в начале ноября. Несколько тысяч мигрантов попытались прорваться на территорию Польши, сломав заграждение, но были остановлены силами польской полиции и армии. Позже около двух тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах на территории Беларуси недалеко от границы.