"Джеймс Уэбб" сменит "Хаббл" на орбите

Телескоп имени Джеймса Уэбба отправится в космическое путешествие, по уточненным данным, 25 декабря.

Инфракрасная обсерватория, которая должна заменить на орбите телескоп «Хаббл», будет запущена с помощью европейской ракеты-носителя Ariane с космодрома Куру во Французской Гвиане. "Джеймс Уэбб" должен стать самой мощной астрономической обсерваторией, когда-либо покидавшей нашу планету, отмечают в НАСА. Её разработка и реализация обошлись в 10 миллиардов долларов.

"Джеймс Уэбб" без преувеличения можно назвать флагманским телескопом НАСА. Это наша совместная работа с Европейским и Канадским космическими агентстваи, - говорит Клаус Понтоппидан, астроном из Института космических телескопов (STScI). Он будет заниматься широким спектром научных тем, но в первую очередь призван обнаружить первые галактики во Вселенной и охарактеризовать атмосферу экзопланет".

"Поскольку телескоп очень большой, он не помещается в ракету: его пришлось сложить, как оригами. У него есть гигантское покрытое золотом зеркало, диаметром 6,4 метра в поперечнике. Оно не помещается в обтекатель, поэтому его снабдили двумя боковыми лопастями, похожими на уши, которые откидываются назад", - добавляет Клаус Понтоппидан.

Специалисты НАСА признаются, что нервничают больше, чем во время запуска "Колумбии" в 1986 году. В агентстве никогда раньше не пытались выполнить такую сложную серию операций дистанционно. Многие механизмы не имеют резервных копий, поэтому отказ любого из 344 таких элементов может погубить миссию.