Ракета-носитель "Ангара-А5" доставила спутник на околоземную орбиту

By Euronews

Пуск осуществлен с третьей попытки.

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Ракета-носитель "Ангара-А5" в четверг стартовала с космодрома Восточный с третьей попытки. Она вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. 9 и 10 апреля пуски были отменены автоматикой.

В Роскосмосе сообщили, что разгонный блок "Орион", запущенный ракетой-носителем "Ангара-А5", вывел на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец".

"Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы", — говорится в сообщении Роскосмоса.

Этот пуск послужил началом летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный.

Эксперты говорят о новом этапе развития российской космонавтики.