2021 год на Ближнем Востоке

Майское обострение палестино-израильского конфликта

Крупные беспорядки произошли в мае в Иерусалиме из-за решения Верховного суда Израиля о выселении палестинцев из жилых домов в квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. 9 мая израильская полиция применила силу против палестинских активистов, собравшихся в мечети Аль-Акса, сотни из них получили ранения. После этого беспорядки перекинулись в другие города палестины. 10 мая контролирующее Газу исламистское движение ХАМАС выпустило по Израилю более 150 ракет. В ответ Израиль начал наносить по Газе авиаракетные удары, в результате которых погибли 232 палестинца, в том числе 65 несовершеннолетних. С израильской стороны жертвами ракетных ударов ХАМАС стали 12 человек. Перемирие было достигнуто при посредничестве Египта 21 мая. Оно было одобрено правительством Биньямина Нетаньяху, ХАМАС и Исламский джихад заявили о намерении его соблюдать. Обе стороны объявили себя победителями.

Политический кризис в Ливане

Еще одна горячая точка Ближнего Востока — Ливан. В Бейруте результате огня, открытого неизвестными снайперами 14 октября, погибли 6 человек, свыше 30 получили ранения. Жертвы — активисты шиитских партий Хезболлах и Амаль, которые проводили акцию протеста в связи с судебным процессом по взрыву в бейрутском порту 2020 года. Следствие по этому делу подозревает лидеров шиитов в причастности к хранению в порту взрывоопасных веществ. Шииты обвиняют следствие в политизации дела, а вину за расстрел своих сторонников они возлагают на партию христиан-маронитов. Новый политический кризис в Ливане вспыхнул на фоне и без того тяжелейшей экономической ситуации, перебоев с топливом, растущей бедности и безработицы. В настоящее время около миллиона ливанцев испытывают проблемы с приобретением еды. При этом кроме местных жителей в Ливане находятся почти 1,5 млн сирийских беженцев.

Визит папы Франциска в Ирак

В конце года беспрецедентную поездку в Ирак совершил глава Римско-католической церкви папа Франциск. Формально визит носил частный характер, но он должен иметь важные последствия для отношений между римо-католиками и мусульманами-шиитами. Франциск встретился с руководителем иракских шиитов аятоллой Али Систани, чтобы заручиться его поддержкой в интересах христиан Ирака. Христианское сообщество Ирака подвергалось после свержения Саддама Хуссейна масштабным гонениям, главным образом со стороны суннитских радикалов. Со времени американского вторжения 2003 г. численность иракских христиан сократилась с полутора миллионов до порядка 300 тысяч.