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Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву

Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву при помощи БПЛА
Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву при помощи БПЛА Авторское право AP Photo/Erik Marmor
Авторское право AP Photo/Erik Marmor
By Euronews
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Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву, использовав беспилотный летательный аппарат, который, по их утверждению, может обходить израильские системы ПВО

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Йеменские повстанцы хуситы взяли на себя ответственность за взрыв беспилотника над Тель-Авивом рано утром в пятницу, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 10 получили ранения.

По словам властей, "взрыв вызвал дождь осколков". Пока неясно, как БПЛА уклонился от израильских ПВО и как Израиль может на это ответить. Израильские военные заявили, что после инцидента усилили воздушное патрулирование.

Хуситы неоднократно запускали беспилотники и ракеты в сторону Израиля на протяжении девятимесячной войны, в которой они поддерживают ХАМАС. Но до сих пор все они перехватывались либо Израилем, либо западными союзниками, чьи войска дислоцированы в регионе.

Как говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представителя "Ансар Аллах", хуситы провели "военную операцию, которая заключалась в нанесении ударов по одному из важных объектов" в Тель-Авиве. Для атаки на город хуситы использовали новый БПЛА под названием "Яффо", который, по утверждению мятежников, может обходить системы ПВО противника.

Хуситы отметили, что Тель-Авив теперь "не будет безопасной территорией и станет основной целью" мятежников в пределах досягаемости их вооружений. Движение определило ряд целей в Израиле, "включая важные военные объекты", и будет продолжать наносить по ним удары в ответ на действия ВС Израиля в секторе Газа, указывается в заявлении.

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