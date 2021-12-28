Иранская ядерная сделка: восьмой раунд переговоров станет последним?Комментарии
В Вене ускорились переговоры по иранской ядерной программе между Тегераном и "пятеркой" посредников.
Цель восьмого раунда, начавшегося 27 декабря, - восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде и возвращение США в этот многосторонний формат.
В 2018 году Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и ввёл дополнительные нефтяные санкции в отношении Ирана.
Глава МИД Израиля напомнил США, России, Китаю, Великобритании и Франции, что недопущение превращения Ирана в ядерную державу - главная задача израильской внешней политики.
На прошлой неделе Иран произвёл испытание баллистических ракет в Персидском заливе, которое сопровождалось угрозами в адрес еврейского государства со стороны иранских военных.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил Твиттере, что участники настроены завершить работу над соглашением "в ближайшее время".